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Economie· 1 min citire
Autostrada A10 Sebeș-Turda cedează din nou. Fisurile se întind pe zeci de metri
FOTO: Captură video
Lotul de 90 de milioane de euro a ieșit din garanție, lucrările de consolidare întârzie
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