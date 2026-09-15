Negocieri pentru noul Guvern: ce propun PSD, PNL, USR și UDMR și pe cine ar putea desemna Nicușor Dan

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 15 sept. 2026, 20:40

România se află din nou în fața unei decizii privind formarea unui nou Guvern, după luni de blocaj politic. Președintele Nicușor Dan analizează mai multe formule și ar putea desemna joi un nou candidat pentru funcția de premier.

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