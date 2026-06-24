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Sport· 1 min citire
Echipele calificate în șaisprezecimi după etapa a doua la Cupa Mondială. Cinci naționale, eliminate
Cupa Mondială de fotbal
Publicat24 iun. 2026, 08:07
Sursărealitatea.net
Etapa a doua a fazei grupelor de la Cupa Mondială s-a încheiat, iar tabloul calificărilor începe să se contureze. Șapte echipe și-au asigurat deja locul în optimile de finală, în timp ce cinci naționale și-au încheiat aventura în competiție.
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