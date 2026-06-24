Tragedie în Bihor: un adolescent de 15 ani și-a pierdut viața după ce s-a înecat în Balta de la Șimian

Un adolescent în vârstă de 15 ani a murit după ce a dispărut sub apă în Balta de la Șimian. Incidentul a avut loc miercuri seară, iar intervenția salvatorilor s-a încheiat cu o descoperire dramatică: băiatul a fost găsit la aproximativ opt metri de mal, la o adâncime de circa trei metri.
Alertă la 112 după dispariția unui adolescent în apă
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bihor, apelul de urgență a fost primit în jurul orei 18:20. Persoana care a sunat la 112 a anunțat că doi adolescenți au intrat în apa Bălții de la Șimian, însă doar unul dintre ei a reușit să revină la mal.
Sesizarea a declanșat imediat o amplă operațiune de căutare și salvare, la care au participat pompieri, scafandri și echipaje medicale.
Intervenție contracronometru a echipelor de salvare
La locul incidentului au fost mobilizate echipaje specializate din cadrul Stației de Pompieri Valea lui Mihai, Detașamentului de Pompieri Marghita și Detașamentului 2 Oradea, alături de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.
Salvatorii au folosit o ambarcațiune și echipamente specifice intervențiilor în mediul acvatic pentru a localiza adolescentul dispărut.
După căutări intense, băiatul a fost găsit sub apă, la aproximativ opt metri de țărm și la o adâncime de aproximativ trei metri.
Medicii nu au mai putut face nimic pentru adolescent
În ciuda intervenției rapide a echipajelor de urgență, adolescentul nu a mai putut fi salvat. Personalul medical prezent la fața locului a constatat decesul acestuia.
Reprezentanții ISU Bihor atrag atenția că astfel de incidente se repetă aproape în fiecare vară, pe fondul temperaturilor ridicate care îi determină pe oameni să caute locuri de răcorire în natură.
Specialiștii avertizează că râurile, lacurile, bălțile și balastierele pot ascunde numeroase pericole, chiar și pentru persoanele care știu să înoate.
Curenții, diferențele de adâncime, apa rece, oboseala sau crampele musculare pot transforma în câteva secunde o activitate recreativă într-o tragedie.