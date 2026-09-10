Moscova respinge acuzațiile privind avionul lui Zelenski. Ce s-a întâmplat în Moldova

Kremlinul respinge informațiile potrivit cărora avionul în care se afla Volodimir Zelenski ar fi fost aproape lovit de o dronă în timp ce decola din Republica Moldova spre Oslo.
Moscova susține că un asemenea incident nu a avut loc, în timp ce autoritățile moldovene au confirmat că spațiul aerian a fost închis temporar după intrarea unei drone.
Moscova neagă incidentul
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins informațiile potrivit cărora aeronava lui Zelenski ar fi fost în pericol în timpul decolării.
„Nu a existat niciodată o astfel de amenințare”, a transmis oficialul rus, citat în legătură cu afirmațiile făcute de premierul Norvegiei.
Jonas Gahr Støre declarase că avionul președintelui ucrainean „a fost aproape lovit de o dronă” în momentul în care se pregătea să decoleze din Moldova. Premierul norvegian nu a oferit însă detalii despre distanța dintre dronă și aeronavă sau despre sursa informației.
Spațiul aerian al Moldovei a fost închis
Autoritățile de la Chișinău au confirmat că o dronă a pătruns în spațiul aerian moldovenesc, iar traficul aerian a fost suspendat temporar pentru protejarea aeronavelor aflate în zonă.
Măsura a dus la întârzierea mai multor zboruri, inclusiv a aeronavei cu care Zelenski urma să ajungă la Oslo. Drona a ajuns ulterior pe teritoriul României, după care a reintrat în spațiul aerian al Republicii Moldova și s-a prăbușit în nordul țării.
Autoritățile moldovene au identificat fragmente despre care spun că prezintă caracteristici similare unei drone de tip Geran, utilizată frecvent de armata rusă.
Versiuni diferite despre pericolul pentru Zelenski
În timp ce premierul norvegian a descris situația drept o amenințare directă pentru avionul președintelui ucrainean, o sursă din cadrul administrației prezidențiale de la Kiev a considerat că informația a fost exagerată.
Zelenski a ajuns în cele din urmă la Oslo, unde a participat la funeraliile regelui Harald al V-lea și a avut discuții despre sprijinul pentru apărarea antiaeriană a Ucrainei.
Incidentul a avut loc pe fondul unor noi incursiuni ale dronelor în spațiul aerian al Republicii Moldova și al României, în contextul războiului dintre Rusia și Ucraina.