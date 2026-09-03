Invazie de vulpi într-o localitate din Mehedinți! Animalele sălbatice au atacat gospodăriile și se plimbă libere pe străzi: Oamenii sunt disperați

Panică totală la doar câteva zile înainte de începerea noului an școlar. Sălbăticiunile și-au făcut adăpost chiar în vecinătatea școlii din sat, iar oamenii susțin că autoritățile sunt legate de mâini și de picioare.
Locuitorii satului Mărășești, aparținând de orașul Baia de Aramă (județul Mehedinți), trec prin clipe de groază din cauza unei invazii de vulpi care au pus stăpânire pe comunitate.
Animalele sălbatice au intrat repetat în curțile oamenilor, omorând păsările de curte și creând o stare generală de nesiguranță.
Ceea ce îi sperie cel mai mult pe localnici este lipsa completă de teamă a pradătoarelor. Vulpile nu se mai sperie de prezența umană, plimbându-se nestingherite pe drumurile publice, prin cimitir și chiar printre picioarele trecătorilor.
Pericol major înainte de primul clopoțel
Anxietatea oamenilor a atins cote maxime, mai ales că o familie de vulpi și-a stabilit adăpostul într-o gospodărie părăsită aflată chiar lângă școala din sat.
Odată cu începerea cursurilor, părinții se tem că elevii ar putea cădea victime atacurilor sau s-ar putea infecta cu boli grave, cum ar fi turbarea.
Reprezentanții locali și medicii veterinari trag un semnal dăunător. Un consilier local din Baia de Aramă a avertizat că riscul de transmitere a unor patogeni este iminent dacă animalele nu sunt îndepărtate rapid. De asemenea, medicii veterinari recomandă ca orice persoană mușcată să se prezinte urgent la un centru medical în primele 48 de ore pentru administrarea vaccinului antirabic.
Legislația blochează intervenția
Deși oamenii din sat au cerut sprijinul vânătorilor din zonă, aceștia au transmis că au mâinile legate. Cadrul legal actual interzice organizarea partidelor de vânătoare și folosirea armelor de foc în interiorul intravilanului localităților, lăsând comunitatea fără opțiuni imediate de protecție.