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Ce pedeapsă a primit șoferul de 73 de ani care a provocat un accident pe contrasens pe A1 și a fugit

FOTO: Captură video

FOTO: Captură video

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 10 sept. 2026, 14:37

Un bărbat a stârnit haos pe autostrada Arad-Timișoara, provocând un carambol după ce a condus pe sensul opus de mers, fără să oprească ulterior.

Un incident grav s-a petrecut pe Autostrada A1, pe tronsonul dintre Arad și Timișoara, unde un bărbat în vârstă de 73 de ani, originar din județul Covasna, a condus pe contrasens.

Inconștiența acestuia a pus în pericol viața participanților la trafic și a dus la producerea unui accident rutier în lanț. Șoferul a intrat în coliziune cu un alt autoturism care circula regulamentar, iar în încercarea de a evita impactul, alte două vehicule s-au lovit între ele.

Consecințele fugii de la fața locului

După producerea carambolului, bătrânul a refuzat să oprească pentru a verifica starea celorlalți șoferi și și-a continuat nestingherit cursa pe sensul interzis. Mai mulți martori revoltați au sunat la 112, iar echipajele de poliție au reușit să-l intercepteze la scurt timp. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând clar că nu consumase băuturi alcoolice.

Pentru fapta sa, care din fericire nu s-a soldat cu victime umane, ci doar cu pagube materiale, șoferul a primit o sancțiune severă. Polițiștii l-au amendat cu 4.300 de lei și i-au suspendat dreptul de a mai conduce autovehicule pentru o perioadă de 150 de zile.

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