Grindeanu propune un acord politic pe deciziile majore, Bolojan refuză – SURSE

Publicat 14 sept. 2026, 10:50 Actualizat 14 sept. 2026, 10:58 Sursă Realitate Plus

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, propune un acord politic pentru deciziile sociale cu impact major, însă premierul demis Ilie Bolojan refuză, susțin surse politice citate de Realitatea Plus. Potrivit acestora, Grindeanu și Bolojan ar fi avut o discuție legată de căile de depășire a crizei politice și a impasului decizional provocat de faptul că nu există un guvern cu puteri depline.”

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