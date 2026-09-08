Gheorghe Piperea: „I-am oferit o portiță de scăpare lui Grindeanu, în condițiile AUR!”

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea susține că formațiunea pe care o reprezintă i-ar fi oferit lui Sorin Grindeanu o variantă pentru formarea unui guvern susținut de AUR. Potrivit lui Piperea, propunerea ar fi presupus negocieri oficiale și transparente, însă, după două zile, nu ar fi existat nicio reacție din partea lui Grindeanu.
Gheorghe Piperea: Varianta unei guvernări susținute de AUR
„Încep prin a vă spune că fac bine în momentul de față, mă pregătesc să plec la Bruxelles, deci sunt ok. De asemenea trebuie să precizez că e vorba despre o variantă discutată teoretic zilele trecute, atât de către mine, cât și de către alte voci din Partidul AUR, dar este o variantă de backup în ipoteza în care domnul Grindeanu nu este desemnat premier și nu-i trece guvernul, caz în care, bineînțeles că, la mod natural, ar trebui ca președintele Nicușor Dan să se orienteze către al doilea partid ca mărime din țară, mă rog, din punct de vedere al sondajelor, primul partid, iar aici trebuie văzută ordinea de prioritate în care se poate pune problema unei nominalizări.
Desigur că aici este vorba în primul rând de George Simion și, de asemenea, pot să intre în discuție nume ca Petrișor Peiu, și el profesor, și respectiv Gheorghe Piperea. Asta este una la mână. În al doilea rând, vă rog să observați că noi i-am oferit, mă refer la mine și Mohamed Murad, i-am oferit această portiță de scăpare domnului Grindeanu.
I-am spus că se pot face negocieri pentru o susținere a unei guvernări Grindeanu în condițiile pe care le-a stabilit Partidul AUR și în urma unor discuții oficiale cu presa de față și cu o agendă pe care să o știe toată lumea.
Din păcate, au trecut două zile de la această ofertă și domnul Grindeanu n-a făcut niciun fel de mișcare, în ciuda acestei oferte pe care am făcut-o, cât se poate de clare, cât se poate de precise. În momentul de față, vina pentru prelungirea crizei aparține împreună, în mod colectiv, acestor trei persoane pe care le nominalizez: Nicușor Dan, Bolojan și respectiv Grindeanu. De ieșit din criză nu se poate decât, așa cum v-am spus, printr-o alianță PSD-AUR la guvernare sau prin încredințarea de către Dan Nicușor Daniel a unui mandat de premier pentru AUR.”, a zis europarlamentarul Gheorghe Piperea exclusiv la Realitatea PLUS.
Gheorghe Piperea: „Trebuie să resuscităm consumul populației care e sufocat!”
„În această situație, în funcție de ce va decide partidul AUR, acești trei premieri potențial desemnați de domnul Nicușor Dan sunt: George Simion, Petrișor Peiu, Gheorghe Piperea. Și acum să vă răspund întrebării, pentru că nu vreau să o evit. Sunt niște lucruri extrem de rapide și urgente de făcut pentru a evita insolvența statului român, insolvență care se poate instala imediat ce o agenție de rating, cum este Standard & Poor’s, va veni și va spune că ne retrogradează la junk.
Trebuie oprite toate cheltuielile inutile și care oricum apasă foarte, foarte greu pe bugetul României. Am nominalizat deja, le repet în fața dumneavoastră: trebuie înghețat orice ajutor financiar către Ucraina până când reușim să ieșim din deficitul bugetar și să ne întoarcem la sub 3% deficit bugetar și, de asemenea, reîntoarcem la 55% din PIB grad de îndatorare ca să putem, atenție ce vă spun aici, să ne permitem ca stat să plătim indexarea pensiilor și indexarea salariilor.
În al doilea rând, este nevoie să resuscităm consumul pe care l-a jugulat, pe care l-a sufocat efectiv domnul Bolojan, consumul populației zic. Asta nu se poate face decât prin relaxarea fiscalității care se aplică direct sau indirect populației. TVA-ul și acciza trebuie să fie reduse, dacă nu la 15%, respectiv un leu per litru de carburant, măcar să se reducă la nivelurile la care erau înainte de așa-zisele măsuri de solidaritate, în suferința domnului Bolojan.
Și trei, este extrem de important ceea ce vă spun: în materie de achiziție publică trebuie să renunțăm la listele scurte pe care le fac diverși consultanți și diverși specialiști, între ghilimele, din jurul decidenților publici și să facem aceste achiziții publice într-o asemenea manieră încât să nu se mai fure.
În rest, este evident că trebuie ca toate clasele sociale, toate persoanele care într-un fel sau altul au fost puse să sufere în mod inutil de către domnul Bolojan, să își reprimească drepturile pe care le aveau și, în fine, este nevoie ca cheltuielile bugetare să fie într-adevăr reduse, ceea ce n-a făcut niciodată domnul Bolojan, deși ne-a păcălit pe toți că a făcut chestiunea asta, a fost să reducă cheltuielile bugetare.
Cheltuielile bugetare, din nefericire, în loc să scadă, scuzați-mă, pe perioada guvernării Bolojan, au crescut. Și aici sunt extrem de multe lucruri de spus, nu este timp să vi le explic, dar eu personal aș începe prin a închide acest sac, care în momentul de față este fără fund, și a scoate din acest sac doar acele cheltuieli care sunt absolut obligatorii, iar absolut obligatoriu, de exemplu, este să plătești pensionarilor, persoanelor cu dizabilități, copiilor, mamelor aflate în îngrijirea copiilor și așa mai departe ceea ce statul le datorează.”, a completat Gheorghe Piperea.
Cu ce partid mai este dispus AUR să negocieze?
„Există o aripă realmente conservatoare în PNL, care s-a și desprins de aripa Bolojan.
Eu obișnuiesc să o numesc aripa Antonescu, pentru că este cel care a vorbit în general în numele lor, este un aliat natural al AUR, pentru că la fel ca și noi au o doctrină conservatoare, inclusiv în plan economic și, bineînțeles, celelalte partide suveraniste, chiar dacă sunt mai mici și în momentul de față sunt dispersate și, evident, partea conservatoare din PSD, care nu este reprezentată de aripa Grindeanu. Există așa ceva și în PSD.”, a încheiat Gheorghe Piperea.