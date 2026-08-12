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Este oficial! Unitatea 2 de la CNE Cernavodă va fi oprită joi dimineaţă
Unitatea 2 de la CNE Cernavodă
Publicat12 aug. 2026, 10:55
Sursărealitatea.net
Unitatea 2 de la Centrala Nuclear-Electrică (CNE) Cernavodă va fi închisă începând de joi dimineaţă, a anunţat directorul CNE, Romeo Urjan. El a precizat că măsura a fost luată din cauza nivelului scăzut al Dunării.
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