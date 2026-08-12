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Este oficial! Unitatea 2 de la CNE Cernavodă va fi oprită joi dimineaţă

Unitatea 2 de la CNE Cernavodă

Unitatea 2 de la CNE Cernavodă

Scris deStoica Marian
Publicat12 aug. 2026, 10:55
Sursărealitatea.net

Unitatea 2 de la Centrala Nuclear-Electrică (CNE) Cernavodă va fi închisă începând de joi dimineaţă, a anunţat directorul CNE, Romeo Urjan. El a precizat că măsura a fost luată din cauza nivelului scăzut al Dunării.

Romeo Urjan a declarat, miercuri, la Antena 3, că joi dimineaţa începe procedura de oprire controlată a Unităţii 2.

”Decizia noastră de a opri, joi, 13 august, la ora 7 dimineaţa, în mod controlat este legată de nivelul în Dunăre şi de prognoza de scădere, care nu ne mai permite funcţionarea în condiţii normale”, a afirmat Romeo Urjan.

Potrivit acestuia, procedura de oprire controlată se va desfăşura pe parcursul a câtorva ore.

”În jurul prânzului vom fi la putere zero şi deconectaţi de la Sistemul Energetic Naţional”, a mai afirmat Romeo Urjan.

Nuclearelectrica a anunţat, marţi, că Unitatea 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă ar putea fi oprită în dimineaţa zilei de 13 august.

Ministerul Energiei a precizat că Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă a iniţiat procedurile tehnice premergătoare opririi controlate a Unităţii 2, pe fondul debitului foarte scăzut al Dunării, dar menţionează că procedurile sunt uzuale. În plus, ministerul anunţă că se iau măsuri pentru asigurarea necesarului intern de energie.

Unitatea 1 a CN Cernavodă a fost oprită la sfârşitul lunii iulie, reducând producţia internă de energie cu 10%, în condiţiile unui consum ridicat din cauza caniculei.

Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă asigură aproximativ 20% din producţia totală de energie electrică din România.

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