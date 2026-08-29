Sanatate· 1 min citire

Schimbări de la 1 septembrie: Cartea de identitate electronică va ține loc și de card de Sănătate

Cardul de sănătate

Cardul de sănătate

Scris deStoica Marian
Publicat29 aug. 2026, 09:22
Sursărealitatea.net

Noile cărți electronice de identitate vor putea înlocui, de la 1 septembrie, cardurile de Sănătate, transmite TVR Info.

Persoanele care nu și-au preschimbat documentele vor putea folosi cardul de sănătate, ca până acum, anunță oficialii din Ministerul de Interne.

Lansarea platformei eSanatateaMea la 1 septembrie va permite persoanelor care au cărți de identitate electronice să le folosească în locul cardurilor de sănătate.

La medicul de familie sau la alte consultații, ori la internarea în spitale și la farmacii, atunci când au nevoie de medicamente gratuite sau compensate.

Noile cărți de identitate vor stoca toate datele medicale necesare. Și nu toate autoritățile statului vor avea acces la ele, explică oficialii Ministerului de Interne.

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