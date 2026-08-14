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Sanatate· 2 min citire
INSP: 19 cazuri de infecţie cu virusul West Nile, înregistrate în România. Două persoane au murit
Țânțari/ Profimedia
Publicat14 aug. 2026, 23:56
SursăRealitatea.Net
Nouăsprezece cazuri de infecţie cu virusul West Nile au fost înregistrate în România de la începutul sezonului 2026, dintre care 11 confirmate prin analize de laborator, potrivit celor mai recente date furnizate de INSP. Două persoane vârstnice, cu comorbidităţi, au decedat.
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