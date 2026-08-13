Ministerul Sănătății spune că toate spitalele au variante la un eventual blackout al sistemului energetic național

Ministerul Sănătății a finalizat auditul național privind sursele alternative de energie din spitalele publice. Datele arată că toate cele 340 de unități sanitare evaluate dispun de soluții de rezervă, având pregătite pentru intervenție 948 de grupuri electrogene. Măsura preventivă garantează continuitatea actului medical și funcționarea secțiilor critice, inclusiv a structurilor exterioare, în cazul unor eventuale pene de curent, spun cei de la minister.
Ministerul Sănătății a finalizat centralizarea la nivel național a infrastructurii de rezervă energetică din unitățile sanitare publice. Demersul, derulat prin intermediul direcțiilor de sănătate publică (DSP), a avut ca scop evaluarea capacității reale a spitalelor de a asigura continuitatea actului medical și funcționarea secțiilor critice în cazul unor eventuale pene de curent.
Rezultatele auditului arată că toate spitalele publice din țară dispun de surse alternative de alimentare cu energie electrică, inclusiv pentru structurile medicale exterioare sau secțiile pavilionare.
948 de grupuri electrogene în 340 de unități sanitare
Conform datelor centralizate de Ministerul Sănătății, tabloul național al resurselor energetice de urgență din sistemul public arată astfel:
340 de unități sanitare evaluate la nivel național;
948 de grupuri electrogene funcționale și pregătite pentru intervenție;
Acoperire integrală pentru secțiile exterioare și structurile medicale secundare.
Aceste echipamente sunt esențiale pentru menținerea în funcțiune a aparaturii de suport vital din secțiile de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI), a blocurilor операtori, a blocurilor de nașteri și a rețelelor de stocare a medicamentelor sau vaccinurilor.
Ministrul interimar Cseke Attila spune că verificarea a fost preventivă
Reprezentanții Ministerului Sănătății au precizat că verificarea nu a fost declanșată de vreo avarie sau situație de urgență, ci reprezintă o măsură de analiză preventivă a infrastructurii critice.
„Siguranța pacienților și continuitatea actului medical nu pot depinde de situații neprevăzute. De aceea, pregătirea trebuie făcută înainte ca o problemă să apară. Această verificare are un caracter strict preventiv. Nu a fost determinată de existența unei situații de urgență, ci de necesitatea de a cunoaște și actualiza din timp resursele disponibile și eventualele vulnerabilități ale sistemului sanitar. Prevenția înseamnă responsabilitate. Iar în sănătate, responsabilitatea înseamnă să fim pregătiți înainte de a fi nevoie, a declarat Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății.
Monitorizare continuă pentru eliminarea vulnerabilităților
Ministerul Sănătății a anunțat că va menține un proces continuu de monitorizare a capacităților tehnice din spitale. Planul de acțiune include identificarea timpurie a echipamentelor învechite și remedierea eventualelor vulnerabilități din rețelele electrice interne ale spitalelor, astfel încât serviciile medicale esențiale să fie garantate neîntrerupt, indiferent de condițiile din rețeaua națională de distribuție.