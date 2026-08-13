Sanatate· 1 min citire

Alexandru Rogobete, atac dur la adresa „reformelor”: „Multă propagandă, multe explicații și rezultate zero”

Alexandru Rogobete

Alexandru Rogobete

Scris de Daniel Onescu Publicat: 13 aug. 2026, 08:46

Alexandru Rogobete lansează un atac dur la adresa modului în care au fost prezentate și implementate anumite reforme în România. Într-un mesaj public, acesta critică discursul celor care s-au autointitulat „reformiști” și susține că, în spatele promisiunilor și al campaniilor de comunicare, rezultatele concrete pentru cetățeni lipsesc.

Alexandru Rogobete: „Rezultate? Zero!”

Alexandru Rogobete afirmă că românii au asistat în ultimii ani la numeroase declarații despre reformarea statului, însă schimbările promise nu s-ar fi reflectat în mod concret în viața de zi cu zi.

„Oameni buni, vedeți? Așa arată toate „reformele” lor.

Multă gălăgie. Multă propagandă. Multă ipocrizie. Multă minciună.

Rezultate? ZERO!

Ani la rând v-au spus că ei sunt „reformiștii”. Că ei știu. Că ei schimbă România. Că ei fac bine. Au construit așteptări uriașe și apoi au livrat explicații, scandal și propagandă.

Când rezultatul e de 2 cm, îl prezintă ca pe o victorie istorică. Iar când lucrurile merg prost, soluția este aceeași: mai tăiem 10%, mai cerem un sacrificiu oamenilor și mai inventăm o explicație.

Asta nu este reformă. Reforma înseamnă rezultate care se văd în viața oamenilor, nu zgomot și conferințe de presă pe malul Dunǎrii!

Despre asta este vorba.

În rest, ce să zic?

O să fie bine!”, a declarat Alexandru Rogobete.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

alexandru rogobetedeclaratii alexandru rogobete

Urmărește știrile Realitatea de Caras-Severin și pe Google News

Mai multe știri din Sanatate

Mai Multe