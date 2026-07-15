Focar de ciclosporiază, virusul care produce diaree. Un lanț internațional de fast-food, vizat de ancheta autorităților după zeci de îmbolnăviri

Autoritățile sanitare din Statele Unite investighează un focar de ciclosporiază, o infecție parazitară care poate provoca episoade severe de diaree, după ce mai multe persoane s-au îmbolnăvit în ultimele săptămâni. În cadrul anchetei este verificat și un cunoscut lanț internațional de restaurante fast-food, care a decis să retragă preventiv mai multe ingrediente din meniul unor unități.
Anchetă după apariția unui focar de ciclosporiază
Specialiștii din domeniul sănătății publice desfășoară investigații pentru a identifica sursa unui val de îmbolnăviri provocate de Cyclospora, un parazit intestinal responsabil de apariția ciclosporiazei.
Boala se manifestă prin episoade intense de diaree, descrise în unele cazuri ca fiind „explozive”, dar poate provoca și greață, vărsături, balonare, crampe abdominale, oboseală accentuată și pierdere în greutate.
În cadrul anchetei, autoritățile verifică inclusiv activitatea unui renumit lanț de restaurante fast-food prezent în numeroase țări, inclusiv în România, conform Washington Post.
Mai multe ingrediente au fost retrase preventiv
O parte dintre persoanele diagnosticate au declarat că au consumat alimente de la restaurantul investigat înainte de apariția simptomelor, în timp ce alți pacienți au afirmat că nu au mâncat acolo.
Până în acest moment, autoritățile nu au stabilit dacă există o legătură directă între restaurant și focarul de infecție.
Cu toate acestea, compania a decis să retragă temporar din anumite locații mai multe ingrediente proaspete, considerate potențiale surse de contaminare.
Printre produsele eliminate preventiv din meniu se numără salata verde, coriandrul, ceapa, sosul pico de gallo și guacamole, până la finalizarea investigațiilor.
Reprezentanții companiei: „Nu există o legătură confirmată”
Lanțul de restaurante a transmis că, până în prezent, autoritățile sanitare nu au identificat nicio conexiune directă între cazurile de îmbolnăvire și restaurantele sale.
Compania susține că măsurile adoptate au fost luate exclusiv din precauție și că va continua să colaboreze cu instituțiile responsabile.
Potrivit reprezentanților restaurantului, siguranța consumatorilor rămâne prioritară, iar deciziile privind ingredientele retrase au fost luate pentru a reduce orice risc până la clarificarea situației.
Ce este Cyclospora și cum se transmite
Cyclospora este un parazit microscopic care afectează tractul digestiv și se transmite, cel mai frecvent, prin consumul de fructe și legume contaminate sau alimente spălate cu apă infestată.
Infecția apare mai ales în sezonul cald, în special în lunile iulie și august, perioadă în care consumul de produse proaspete este mai ridicat.
Simptomele pot debuta la câteva zile după infectare și includ:
diaree severă și persistentă;
crampe și dureri abdominale;
greață și vărsături;
balonare;
stare accentuată de oboseală;
scădere în greutate.
Ancheta epidemiologică este în desfășurare, iar specialiștii încearcă să stabilească sursa exactă a contaminării și eventualele produse implicate.
Până la finalizarea verificărilor, autoritățile recomandă consumatorilor să spele foarte bine fructele și legumele înainte de consum și să respecte regulile de igienă alimentară, pentru a reduce riscul de infectare cu acest parazit intestinal.