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Nicușor Dan: Nu am suspiciuni că vreunul din contractele SAFE ar avea probleme, deși suma finală a mers către Rheinmetall

Nicușor Dan

Nicușor Dan

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea de Caras-Severin ca sursă preferată
Scris de Ionuț Nichita Publicat: 10 nov. 2026, 21:45

Nicușor Dan a afirmat, marți, 10 noiembrie 2026, că nu are vreo suspiciune ca vreun contract din programul SAFE să prezinte probleme, precizând că a știut despre o sumă consistentă care a mers către Rheinmetall.

Nicușor Dan a caracterizat procesul de achiziții din cadrul programului European de Sprijinire a Apărării (SAFE) ca fiind complex și structurat pe mai multe niveluri de detalii. Președintele României a explicat că a cunoscut aspectele esențiale ale negocierilor, inclusiv evaluările ofertelor posibile și ale echipamentelor.

Detalii despre contractul cu Rheinmetall

Fără a confirma o valoare exactă de 5,7 miliarde de euro, șeful statului a menționat că a fost informat despre o sumă consistentă care, în urma discuțiilor și evaluărilor, s-a îndreptat către compania germană Rheinmetall.

Procesul SAFE a fost un proces complex, structurat pe mai multe niveluri de detalii. Evident că lucrurile cele mai importante le-am cunoscut din toată negocierea, din toate evaluările pe oferte posibile, din evaluări pe echipamente posibile.

a declarat Nicușor Dan Nicușor Dan

Întrebat dacă poate face publice anumite documente legate de contractele semnate cu Rheinmetall, președintele a subliniat că orice cercetare este binevenită. El a clarificat statutul juridic al dosarului, notând că o cercetare penală înseamnă doar că cineva a făcut o sesizare și Parchetul a început să investigheze.

Evident că orice fel de cercetare este binevenită. Cercetare penală, nu înseamnă nimic, înseamnă ceva, cercetare penală înseamnă că cineva a făcut o sesizare și Parchetul a început să cerceteze. Eu, în momentul de faţă, nu am vreo suspiciune că vreunul din contractele SAFE ar avea vreo problemă.

a completat Nicușor Dan Nicușor Dan

Obligații de offset și locuri de muncă

Referitor la numărul de locuri de muncă create în România prin intermediul programului SAFE, Nicușor Dan a arătat că nu deține această informație, considerând totuși că dezbaterea publică pe această temă este utilă.

Președintele a menționat că, în discuțiile cu guvernul și ministerele, a urmărit ca obligațiile asumate de firmele contractante să fie respectate. El a atras atenția asupra istoriei României, care a semnat frecvent contracte de furnizare de echipamente militare cu clauze de offset, dar în practică aceste angajamente nu au fost întotdeauna îndeplinite.

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