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Ana Maria Păcuraru: "Ungaria trăiește azi o poveste despre doi frați"

Ana Maria Păcuraru

Ana Maria Păcuraru

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Scris deStoica Marian
Publicat9 nov. 2026, 14:28
Sursărealitatea.net

Primul este fratele lui Viktor Orbán, liderul care a guvernat Ungaria 16 ani la rând. O jurnalistă maghiară care urmărește cazul ne-a confirmat că acesta a fost reținut, suspectat de trafic de migranți. Judecătorii au 72 de ore să decidă dacă rămâne în arest.

Al doilea este fratele actualului premier, Péter Magyar. Publicația pe care o deține a dat prima numele lui Áron Orbán, iar premierul l-a preluat pe Facebook înaintea oricărei confirmări oficiale.

Viktor Orbán a reacționat aproape imediat. A comparat noua agenție anticorupție cu poliția politică din comunism și a spus că ținta este el, iar fratele lui este doar un instrument.

Pentru noul guvern, dosarul arată că epoca impunității s-a încheiat. Pentru Fidesz, partidul lui Orbán, nu este tragere la răspundere, ci răzbunare politică. Iar faptul că numele a ieșit prin publicația fratelui premierului îi dă lui Orbán exact argumentul de care avea nevoie. De acum, doar probele pot tranșa disputa.

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