Gafe monumentale pe Bernabeu. Real Madrid învinge Inter Milano, în ciuda dominării italienilor

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 9 sept. 2026, 07:37

Formația antrenată de Cristian Chivu a plătit scump erorile din defensivă, pierzând meciul de debut din Liga Campionilor în fața echipei lui Jose Mourinho.

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