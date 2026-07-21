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Politica· 1 min citire
Întâlnire decisivă la Cotroceni pe legea salarizării, la ora 12:00 - SURSE
Nicușor Dan, președintele României
Publicat21 iul. 2026, 10:10
Sursărealitatea plus
O întâlnire decisivă pentru modificările ce ar trebui aduse legii salarizaăii are loc azi, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni, potrivitr surselor citate de Realitatea Plus.
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