Daniel Udrescu: Războiul economic în care România este atacată prin practici contrare dezvoltării

România se află sub un asediu economic nevăzut, orchestrat prin politici fiscale sufocante și atacuri hibride menite să blocheze pilonii de bază ai dezvoltării naționale. În timp ce discursul oficial mimează stabilitatea, realitatea din teren indică o agresiune directă asupra motoarelor care țin țara în mișcare.
Piața imobiliară - Motorul de execuție sub asediu
Sectorul construcțiilor nu reprezintă doar simple tranzacții cu ciment și cărămizi. Ele funcționează ca cel mai puternic motor de execuție al economiei românești. Acest domeniu angrenează pe orizontală zeci de industrii conexe de la producția de materiale, transporturi și energie, până la servicii financiare, design și retail.
Sufocarea acestui motor prin taxe echivalează cu o sabotare directă a PIB-ului. Când imobiliarele sunt blocate, se produce un efect de domino care îngheață fluxurile de bani din întreaga societate.
Atacul cibernetic - Blocarea digitală a economiei
Agresiunea a trecut din sfera teoretică în cea practică prin atacul cibernetic devastator care a vizat sistemele informatice critice. Acesta nu a fost un simplu act de vandalism digital, ci o operațiune de sabotaj economic calculată cu precizie.
Prin paralizarea platformelor digitale care gestionează avizele, cadastrul, autorizațiile și tranzacțiile, întreaga piață a fost pur și simplu deconectată. Blocarea digitală a însemnat pierderi financiare uriașe pe minut, credite blocate, șantiere înghețate și un semnal de neîncredere major. A fost demonstrația clară că vulnerabilitățile tehnologice ale statului sunt folosite ca arme într-un război hibrid.
Supraviețuire sau Colaps
În fața acestei crize sistemice, România este împinsă violent către două variante de evoluție radicale:
Scenariul 21% – Capitularea Fiscală și Recesiunea. Dan și Bolojan mențin politicile de la Bruxelles cu TVA-ul la nivelul ucigător de 21% și continua suprataxarea. Rezultatul este moartea clinică a consumului, falimentul în masă al dezvoltatorilor autohtoni și transformarea României într-o piață complet dependentă de importuri și credite externe. Economia devine o carcasă goală, incapabilă să mai genereze valoare adăugată.
Scenariul Resetării Proactive – Războiul de Eliberare Economică
Rareș Bogdan și Sorin Grindeanu elimină complet dogmele de austeritate. Acest scenariu presupune reducerea agresivă a TVA-ului pentru a reporni consumul, digitalizarea totală și securizarea militarizată a infrastructurii cibernetice, alături de protejarea capitalului românesc în imobiliare. Este singura cale prin care motorul economic poate fi repornit forțat pentru a respinge atacul concertat din exterior. Mișcarea conservatoare e suveranistă.
România nu mai are luxul timpului sau al compromisurilor. Fiecare decizie fiscală și fiecare breșă de securitate cibernetică neplătită ne apropie de colapsul economic total sau de o redresare suverană, bazată pe propriile motoare de creștere.
Daniel Udrescu - CPA, Expert Contabil Judiciar, Auditor