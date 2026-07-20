Platforma Conservatoare din PNL, lansată oficial: criticile aduse conducerii și direcției partidului

Publicat 20 iul. 2026, 10:52 Sursă Realitatea.net

În interiorul Partidului Național Liberal a fost lansată Platforma Conservatoare, prezentată drept un spațiu de dezbatere politică și doctrinară pentru membrii care vor ca partidul să își păstreze identitatea liberal-conservatoare. Inițiatorii precizează că nu urmăresc formarea unei grupări separate și nici crearea unei conduceri paralele în interiorul PNL.

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