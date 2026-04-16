Daniel Băluță, atac direct la Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu: „Rezultatele arată doar DEZASTRU”

Președintele PSD București, Daniel Băluță, îl atacă pe primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, pe care îl acuză că face declarații politice în loc să se ocupe de administrație.

În același timp, primarul sectorului 4 în critică și pe premierul Ilie Bolojan, spunând că măsurile pe care le-a luat au dus la rezultate negative pentru economie și pentru populație.

„Primarul Ciprian Ciucu pare din nou preocupat mai mult de declarații politice disperate decât de administrația pe care o conduce. De această dată, își exprimă îngrijorarea față de viitorul lui Ilie Bolojan, de parcă funcțiile publice ar fi garantate, și nu câștigate prin rezultate.

Iar rezultatele guvernării Bolojan arată doar DEZASTRU pentru România și pentru români, ca urmare a măsurilor dure, fără rezultat, antiromânești, pe care acesta le-a luat. O indică cifrele și instituțiile oficiale. În aceste condiții, promovarea unei imagini perfecte pentru Ilie Bolojan ridică întrebări legitime.

Orice lider politic trebuie evaluat prin transparență, rezultate și răspunsuri clare la întrebările societății, nu prin etichete sau campanii de imagine. Orice evaluare a clasei politice se face în viața de zi cu zi și nu pe Facebook. Poate ar fi util ca domnul Ciprian Ciucu să se concentreze mai mult pe problemele reale ale bucureștenilor, care sunt enorme, și mai puțin pe amenințări politice, care nu aduc soluții concrete. În politică, credibilitatea nu se construiește prin declarații, ci prin rezultate”, a punctat Băluță.