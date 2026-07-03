Despăgubiri pentru locuințele inundate: cum pot proprietarii notifica daunele

Proprietarii de locuințe afectate de inundațiile din ultimele zile pot notifica daunele suferite prin sistemul digital al Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PADROM), pentru a demara procesul de despăgubire, potrivit unui comunicat al instituției.

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