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Economie· 2 min citire
România ar putea adopta euro în 2032. Ce trebuie să se întâmple înainte de renunțarea la leu
Euro
Publicat17 aug. 2026, 14:08
SursăRealitatea.net
România ar putea stabili anul 2032 drept țintă pentru intrarea în zona euro. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. Trecerea la moneda europeană depinde însă de reducerea deficitului bugetar, controlarea datoriei publice și menținerea stabilității politice. Înainte de aderare, România trebuie să treacă și printr-o perioadă de monitorizare de doi ani.
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