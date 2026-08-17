România ar putea adopta euro în 2032. Ce trebuie să se întâmple înainte de renunțarea la leu

Publicat 17 aug. 2026, 14:08 Sursă Realitatea.net

România ar putea stabili anul 2032 drept țintă pentru intrarea în zona euro. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. Trecerea la moneda europeană depinde însă de reducerea deficitului bugetar, controlarea datoriei publice și menținerea stabilității politice. Înainte de aderare, România trebuie să treacă și printr-o perioadă de monitorizare de doi ani.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre zona euroDragoș Pîslaru