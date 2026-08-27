Actualitate· 1 min citire

EXCLUSIV | Milionarul ajuns în biroul lui Bolojan rupe tăcerea, în această seară la Miza Zilei, de la 20:55, doar la Realitatea PLUS

Realitatea de Caras-Severin
Scris deRealitatea de Caras-Severin
Publicat27 aug. 2026, 15:49
Actualizat27 aug. 2026, 15:51

Seara adevărului la Realitatea PLUS, milionarul care a ajuns în biroul lui Bolojan vine în platou. Cum au ajuns sacoșele cu bani la oamenii premierului demis, abuzurile din instituțiile statului și cum mecanismele puterii au fost unse cu șpăgi mascate.

Fănel Bogos explică în exclusivitate cum l-a abordat pe șeful banilor din PNL și ce ofertă a primit de la Bolojan pentru a intra în politică. Audierile procurorilor DNA continuă, Bolojan este așteptat să explice cum a intervenit pentru a rezolva problema milionarului, cum vrea să evite jurnaliștii când ajunge la DNA.

Dezvăluirile care sunt preluate de alții, în premieră la Miza Zilei, cu Ana Maria Păcuraru, de la 20.55, doar la Realitatea PLUS.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

miza zileiana maria pacurarufănel bogoș

Urmărește știrile Realitatea de Caras-Severin și pe Google News

Politica

Ramona Ioana Bruynseels (deputat AUR): „După 114 zile de blocaj, nu avem nici Guvern, nici Legea salarizării. Pentru ce ați mai stat?”

Ramona Ioana Bruynseels (deputat AUR): „După 114 zile de blocaj, nu avem nici Guvern, nici Legea salarizării. Pentru ce ați mai stat?”

Scandal pe legea salarizării. Florin Manole susține că proiectul era la Bolojan de trei luni
Scandal pe legea salarizării. Florin Manole susține că proiectul era la Bolojan de trei luni
Nicolae Vlahu (senator AUR): „ÎCCJ respinge definitiv șase recursuri ale Guvernului Bolojan. România nu mai poate fi ținută captivă de un Guvern demis”
Nicolae Vlahu (senator AUR): „ÎCCJ respinge definitiv șase recursuri ale Guvernului Bolojan. România nu mai poate fi ținută captivă de un Guvern demis”
Valeriu Munteanu (deputat AUR): „35 de ani de independență. Basarabia s-a desprins de Moscova. Cât va mai fi despărțită de România?”
Valeriu Munteanu (deputat AUR): „35 de ani de independență. Basarabia s-a desprins de Moscova. Cât va mai fi despărțită de România?”
UMPMV: România trebuie să fie de neclintit în apărare și lucidă în retorică. Rusia nu trebuie subestimată, dar nici ajutată să transforme frica în armă
UMPMV: România trebuie să fie de neclintit în apărare și lucidă în retorică. Rusia nu trebuie subestimată, dar nici ajutată să transforme frica în armă

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe