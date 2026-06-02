Trump neagă blocarea negocierilor cu Iranul: „Dialogul continuă fără întrerupere”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a respins marți informațiile potrivit cărora negocierile dintre Washington și Teheran ar fi fost suspendate, afirmând că dialogul dintre cele două părți continuă fără întrerupere.

Într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, liderul american a calificat drept false relatările care sugerau că Iranul ar fi renunțat la discuțiile cu Statele Unite pe fondul evoluțiilor militare din Liban și al operațiunilor desfășurate de Israel în regiune.

Trump a transmis că negocierile sunt în desfășurare în mod constant și că au continuat în ultimele zile fără niciun fel de pauză. „Relatările potrivit cărora Iranul și Statele Unite au încetat să mai discute sunt false și incorecte”, a scris președintele american.

Acesta a adăugat că dialogul diplomatic a fost menținut permanent, inclusiv în ultimele zile, în ciuda tensiunilor regionale și a speculațiilor apărute în spațiul public.

Liderul de la Casa Albă a precizat însă că rezultatul negocierilor rămâne incert și că este prea devreme pentru a spune dacă acestea se vor concretiza într-un acord.

Declarațiile lui Trump vin după apariția unor informații potrivit cărora Teheranul ar fi suspendat contactele cu Washingtonul, informații pe care administrația americană le contestă în mod categoric.