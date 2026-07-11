ALERTĂ ÎN TULCEA. Drone detectate de MApN la graniță

Publicat 11 iul. 2026, 07:59 Sursă Realitatea.Net

Ministerul Apărării Naționale a instituit o nouă stare de alertă în nordul Dobrogei în noaptea de vineri spre sâmbătă. Decizia a fost luată după ce radarele armatei au reperat mai multe ținte aeriene care evoluau în proximitatea graniței, în zona localităților ucrainene Chilia și Ismail, autoritățile române transmițând un mesaj RO-Alert populației din Tulcea pentru adoptarea măsurilor de protecție.

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