Cei doi soți dispăruți pe Transalpina au fost găsiți. Poliția a încheiat căutările după ore de incertitudine

Final fericit pentru cazul celor doi soți din București dați dispăruți după o excursie pe Transalpina. După ore de căutări și apeluri lansate către populație, autoritățile au confirmat că cei doi au fost găsiți în siguranță, punând capăt îngrijorării familiei și mobilizării polițiștilor.
Cuplul a fost găsit de un echipaj Salvamont în zona Barajului Gura Apelor, în dreptul unei localităţi aparţinând de comuna Râu de Mori, din judeţul Hunedoara.
„Aceştia sunt în siguranţă şi se află în afara oricărui pericol. Potrivit primelor verificări, nu s-a putut lua legătura cu cei doi deoarece s-au aflat într-o zonă fără acoperire pentru reţelele de telefonie mobilă, fapt care a îngreunat comunicarea cu aceştia”, a transmis IPJ Hunedoara.
Alarmă după ce familia nu a mai reușit să ia legătura cu ei
Dispariția celor doi bucureșteni a fost semnalată după ce rudele nu au mai reușit să îi contacteze timp de aproximativ două zile.
Cuplul plecase într-o excursie cu cortul pe Transalpina, iar ultima convorbire telefonică cu familia avusese loc în data de 15 iulie, în jurul orei 16:00.
Potrivit rudelor, cei doi au anunțat că intenționează să se cazeze ulterior la o pensiune din municipiul Hunedoara. Verificările efectuate de polițiști au arătat însă că aceștia nu ajunseseră la unitatea de cazare indicată.
Tatăl femeii a alertat autoritățile printr-un apel la 112, iar polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Hunedoara au demarat verificările pentru localizarea celor doi.
Oamenii legii au făcut publice inclusiv semnalmentele soților și au cerut sprijinul populației pentru obținerea unor informații care ar fi putut conduce la găsirea acestora.
Cei doi au fost găsiți în siguranță
După desfășurarea activităților de căutare, autoritățile au confirmat că soții au fost identificați și sunt în afara oricărui pericol.
Odată cu localizarea lor, operațiunea de căutare a fost încheiată, iar familia a primit vestea mult așteptată că cei doi sunt bine.
Dispariția cuplului a provocat îngrijorare în rândul apropiaților, mai ales că traseul montan ales și lipsa oricărui contact au ridicat temeri privind siguranța acestora.
Din fericire, cazul s-a încheiat fără consecințe tragice, iar cei doi soți au fost găsiți teferi, după intervenția rapidă a polițiștilor și mobilizarea autorităților.