Toți cei 5 marinari aflați pe remorcherul scufundat în zona Portului Midia, declarați morți

Toți cei 5 membri ai echipajului aflați la bordul remorcherului „Astana”, scufundat în Portul Midia, și-au pierdut viața. Printre victime se numără și Sorin Tufan, fost jucător al cluburilor Farul Constanța și Steaua București.

Accidentul s-a produs miercuri dimineaţă, în jurul orei 8:40, în timp ce remorcherul asista un petrolier sub pavilionul Insulelor Marshall, la aproximativ 8 kilometri de port. În apropierea destinației, motoarele principale ale navei au cedat, iar ambarcațiunea a început să ia apă și s-a scufundat rapid, fiind ulterior deplasată de curenți.

Operațiunile de căutare au fost îngreunate de condițiile meteo nefavorabile și de vizibilitatea redusă.

Nava a fost localizată la o adâncime de aproximativ 25 de metri. Intervenția a implicat trei ambarcațiuni ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), scafandri militari, echipaje de pompieri și personal medical, precum și un elicopter SMURD.

Primul marinar recuperat a fost adus la cheu și supus manevrelor de resuscitare, însă fără succes, fiind declarat decedat la aproximativ două ore de la accident.

Ulterior, scafandrii au reușit să recupereze din epavă un al doilea cadavru, relatează Radio România Constanța.

Intervențiile au fost temporar suspendate pe parcursul nopții, din cauza mării agitate, urmând a fi reluate.

La solicitarea Autorității Navale Române (ANR) , Forţele Navale s-au alăturat misiunii de localizare a epavei și căutarea marinarilor dispăruți cu o şalupă rapidă prevăzută cu echipamente de cercetare subacvatică, inclusiv sonar, şi cu nava maritimă pentru scafandri „Grigore Antipa”, având personal specializat.

"Felicitări colegilor de la Forțele Navale pentru disponibilitatea necondiționată de a oferi sprijin, pentru profesionalismul intervenției în condiții dificile și pentru capacitatea de a rezolva cazul pentru care le-a fost cerut ajutorul!

De dimineață, remorcherul românesc Astana, asistând un petrolier în Marea Neagră, din primele date, în urma unor manevre greșite, s-a scufundat la 8,6 km în largul portului Midia.

În jurul prânzului, Autoritatea Navală Română, care coordona situația, a solicitat sprijinul Armatei. Când colegii mei au ajuns acolo, remorcherul era complet scufundat.

Remorcherul românesc Astana tracta tancul petrolier Amades, sub pavilionul Insulelor Marshall, urmând să ajungă la Midia Marine Terminal, terminal offshore utilizat pentru încărcarea și descărcarea țițeiului, a scris ministrul Apărării, Radu Miruță pe Facebook.

Trupurile victimelor au fost transportate în Portul Militar Constanța.

Autoritățile au deschis un dosar de cercetare penală pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii tragediei. Ancheta urmează să clarifice cauzele tehnice ale avariei și modul în care s-a produs scufundarea rapidă a remorcherului.