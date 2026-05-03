Autotren plin butelii goale, cuprins de flăcări pe DN6

3 mai 2026, 16:49
Actualizat: 3 mai 2026, 16:49
TIR în flăcări pe DN6

Articol scris de Realitatea de Caras-Severin
Sursă: realitatea.net

Un incendiu a izbucnit la un autotren care circula pe DN 6, între localitățile Armeniș și Teregova, iar pompierii au intervenit de urgență pentru limitarea extinderii flăcărilor. Intervenția a fost una rapidă, având în vedere riscurile, chiar dacă vehiculul transporta butelii metalice goale.

La fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul Detașamentului de Pompieri Caransebeș.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la nivelul capului tractor și la o parte a remorcii. Pompierii au reușit să localizeze incendiul și acționează în continuare pentru lichidarea acestuia, astfel încât să elimine orice pericol de reaprindere.

Ce transporta autotrenul

Potrivit informațiilor transmise de autorități, autotrenul transporta butelii metalice goale, ceea ce a redus riscul unei explozii. Nu au fost comunicate, până în acest moment, informații despre eventuale victime sau despre cauza izbucnirii incendiului, conform presei locale.

