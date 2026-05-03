Politica· 1 min citire
Sondaj CURS: Românii cred că Ilie Bolojan trebuie să demisioneze. AUR și PSD rămân în topul preferințelor
3 mai 2026, 17:14
Actualizat: 3 mai 2026, 17:14
Sondaj CURS
Scris de Realitatea de Caras-Severin
Sursă: realitatea.net
Românii cred că Ilie Bolojan ar trebui să își dea demisia! Este concluzia celui mai recent sondaj realizat de CURS. În plus, AUR și PSD conduc în continuare în clasamentul preferințelor românilor.
ROMÂNII CRED CĂ ILIE BOLOJAN AR TREBUI SĂ DEMISIONEZE
DA – 58%
NU – 40%
Nu știu/ Nu răspund - 2%
SURSA: sondaj CURS
CU CINE AR VOTA ROMÂNII
AUR – 34%
PSD – 23%
PNL – 18%
USR – 10%
UDMR – 5%
Alte partide - 10%
METODOLOGIE
- sondaj autofinanțat
- eșantion: 1.098 respondenți
- marja de eroare: +/- 3%, la un nivel de încredere de 95%
- metoda: CATI
- perioada: 28 aprilie – 1 mai 2026
*realizat în baza ultimelor date INS
