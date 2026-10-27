Scandal în Germania după apariția șefului Audi alături de Trump. „Tulburător și patetic”, reacția politicienilor

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 27 oct. 2026, 16:18

Directorul general al Audi, Gernot Döllner, a stârnit un val de critici în Germania după ce a urcat pe scena unui miting al președintelui american Donald Trump, desfășurat sâmbătă în statul Georgia.

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