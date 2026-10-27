Incendiu la Secția de Psihiatrie din Reșița: 16 pacienți evacuați și o femeie rănită

Incendiu la Secția de Psihiatrie a Spitalului Județean Reșița. 16 pacienți au fost evacuați, o femeie a suferit arsuri, iar cauza probabilă ar fi fumatul.
Un incendiu a izbucnit marți dimineață, 27 octombrie 2026, într-un salon al Secției de Psihiatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Reșița. În urma incidentului, 16 pacienți au fost evacuați, iar o femeie a suferit arsuri și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Potrivit primelor informații, focul ar fi pornit din cauza fumatului în locuri nepermise. <Cite refs={["turn333890view0"]}/>
Incidentul s-a produs în jurul orei 05:20, la etajul al doilea al Staționarului 2, unde funcționează Secția de Psihiatrie. Fumul și flăcările au alertat personalul medical, care a intervenit rapid și a declanșat procedurile de urgență pentru evacuarea pacienților din zona afectată.
16 pacienți evacuați de urgență din spital
Intervenția promptă a cadrelor medicale a permis evacuarea celor 16 pacienți aflați pe secție, înainte ca situația să se agraveze.
O pacientă a suferit arsuri în urma incendiului. Aceasta a fost preluată de un echipaj SMURD și transportată pentru acordarea îngrijirilor medicale necesare.
Incendiul a afectat un pat din salonul în care au izbucnit flăcările. Potrivit informațiilor comunicate de autorități, pompierii au reușit să stingă focul într-un timp scurt.
Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale
La locul incidentului au fost mobilizați 19 pompieri militari din cadrul Detașamentului Reșița. Echipele de intervenție au acționat cu trei autospeciale de stingere, o autospecială de salvare de la înălțime și o ambulanță SMURD.
La intervenție au participat și trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.
Prioritatea salvatorilor a fost stingerea incendiului, limitarea efectelor acestuia și asigurarea protecției pacienților și a personalului medical.
De la ce ar fi pornit incendiul de la Secția de Psihiatrie
Conform primelor informații prezentate de autorități, cauza probabilă a incendiului ar fi fost fumatul în locuri nepermise.
Ipoteza este preliminară, iar informațiile disponibile nu trebuie interpretate ca o concluzie definitivă privind împrejurările în care a izbucnit focul.
Incidentul readuce în atenție importanța respectării regulilor de prevenire a incendiilor, în special în unitățile medicale, unde evacuarea persoanelor poate fi dificilă, iar pacienții pot avea nevoie de asistență permanentă.
Intervenția rapidă a personalului spitalului și a echipajelor de salvare a permis evacuarea pacienților și stingerea incendiului, limitând consecințele incidentului.