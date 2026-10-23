Victor Alistar, primul invitat al proiectului „Sub semnul legii”. Alessia Păcuraru aduce publicului perspectiva din interiorul Înaltei Curți

Justiția, independența sistemului judiciar și dosarele care au stârnit dezbateri publice sunt în centrul unui nou proiect Realitatea PLUS. „Sub semnul legii”, coordonat de jurnalista Alessia Păcuraru, debutează cu un interviu realizat la Înalta Curte de Casație și Justiție, avându-l ca invitat pe Victor Alistar.
Justiția este chemată să își păstreze independența și să mențină echilibrul instituțional, indiferent de presiunile, controversele sau provocările cu care se confruntă. Pornind de la această miză, Realitatea PLUS lansează „Sub semnul legii”, un proiect jurnalistic coordonat de Alessia Păcuraru, care își propune să exploreze culisele sistemului judiciar și să aducă în prim-plan realitățile din spatele subiectelor care au captat atenția opiniei publice.
Dosarele cu ecou public, provocările celei de-a treia puteri în stat și temele care alimentează dezbateri despre funcționarea instituțiilor judiciare vor fi abordate dincolo de titlurile controversate și de interpretările momentului. Proiectul își propune să ofere publicului acces la explicații, perspective și informații relevante despre un sistem esențial pentru funcționarea statului de drept.
Primul interviu, realizat la Înalta Curte de Casație și Justiție
Prima ediție a proiectului „Sub semnul legii” are loc la Înalta Curte de Casație și Justiție, cea mai înaltă instanță din România. Invitatul Alessiei Păcuraru este Victor Alistar, purtătorul de cuvânt al instanței supreme, un profesionist cu experiență în domeniul juridic, în activitatea didactică și în promovarea transparenței instituționale.
Discuția aduce în atenție perspectiva unui reprezentant al sistemului judiciar asupra instituției pe care o reprezintă și asupra importanței transparenței într-un domeniu în care încrederea publicului și respectarea legii sunt esențiale.
Victor Alistar, experiență în Justiție și în societatea civilă
Victor Alistar este jurist și avocat, a desfășurat activitate didactică și ocupă în prezent funcția de purtător de cuvânt al Înaltei Curți de Casație și Justiție. Parcursul său profesional include atât experiență în domeniul juridic, cât și implicare în inițiative dedicate integrității publice și responsabilității instituționale.
Timp de 13 ani, acesta a fost director executiv al Transparency International România, organizație în cadrul căreia s-a implicat în promovarea transparenței instituțiilor și în combaterea corupției. În 2017, a fost ales reprezentant al societății civile în Consiliul Superior al Magistraturii, iar între 2015 și 2020 a reprezentat societatea civilă românească în Comitetul Economic și Social European.
Experiența acumulată în aceste roluri oferă un cadru relevant pentru o discuție despre relația dintre instituțiile statului, responsabilitatea publică și rolul societății civile în consolidarea încrederii în sistemul judiciar.
„Sub semnul legii”, pe platformele online și pe Realitatea.net
Prin noul proiect, Alessia Păcuraru își propune să aducă în fața publicului subiecte importante despre Justiție și să deschidă un spațiu de dialog despre provocările, responsabilitățile și mecanismele de funcționare ale sistemului judiciar.
Primul interviu poate fi urmărit pe platformele online ale Realitatea PLUS, iar ediția integrală este disponibilă pe Realitatea.net.