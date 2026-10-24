Economii de minimum 60% la energie pentru 120 de familii din Reșița. Blocul nr. 7 de pe Bulevardul Republicii va fi reabilitat

Scris de Daniel Onescu Publicat: 24 oct. 2026, 08:26

Blocul nr. 7 de pe Bulevardul Republicii din Reșița urmează să fie reabilitat energetic, cu o investiție de 9,27 milioane de lei. Lucrările vizează 120 de locuințe și ar trebui să reducă consumul de energie cu cel puțin 60%. „Modernizăm Reșița, bloc cu bloc!”, a transmis primarul Ioan Popa.

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