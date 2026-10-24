Economii de minimum 60% la energie pentru 120 de familii din Reșița. Blocul nr. 7 de pe Bulevardul Republicii va fi reabilitat

Blocul nr. 7 de pe Bulevardul Republicii din Reșița urmează să fie reabilitat energetic, cu o investiție de 9,27 milioane de lei. Lucrările vizează 120 de locuințe și ar trebui să reducă consumul de energie cu cel puțin 60%. „Modernizăm Reșița, bloc cu bloc!”, a transmis primarul Ioan Popa.
Încă un bloc-turn de pe Bulevardul Republicii din municipiu se pregătește pentru o transformare majoră. Primarul Ioan Popa a anunțat că a fost emis ordinul de începere a lucrărilor de eficientizare energetică la blocul nr. 7, o clădire construită înainte de 1968. „Modernizăm Reșița, bloc cu bloc!“, a transmis edilul, care promite intervenții ample pentru creșterea confortului locatarilor și reducerea facturilor la utilități. „120 de locuințe vor beneficia direct de investiții care vor asigura creșterea confortului termic și reducerea consumului de energie, cu economii estimate minim 60%.“, a precizat Ioan Popa.
Proiectul include izolarea termică a clădirii, a terasei și a planșeului peste subsol, modernizarea balcoanelor și logiilor, montarea tâmplăriei termoizolante, instalarea de panouri fotovoltaice și modernizarea iluminatului din spațiile comune. Sunt prevăzute, totodată, intervenții la lifturi, reabilitarea fațadei și îmbunătățirea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități. Valoarea investiției este de 9,27 milioane de lei, fondurile provenind din Programul Regional Vest 2021–2027 și de la bugetul local al municipiului Reșița.
Primarul a publicat și imagini cu aspectul actual al blocului, subliniind importanța comparării situației inițiale cu rezultatul final al lucrărilor. „Cred că este important să avem un termen de comparație, pentru că, de multe ori, se uită cum arătau inițial multe din investițiile pe care le finalizăm la Reșița.“, a mai transmis Ioan Popa.