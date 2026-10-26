Zelenski: Ucraina vrea o armată de 800.000 de soldați, neutralitatea nu e negociabilă

Publicat 26 oct. 2026, 14:53 Sursă observatornews

Volodimir Zelenski a afirmat că Ucraina intenționează să mențină o forță armată de până la 800.000 de militari și că neutralitatea țării nu va face obiectul negocierilor cu Rusia sau Statele Unite.

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