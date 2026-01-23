Şi Uniunea Europeană se va implica mai mult în securitatea regiunii arctice

NATO se va implica mai mult în consolidarea securităţii regiunii arctice, ceea ce include toate cele şapte state membre care au teritorii acolo, a declarat secretarul general Mark Rutte, care a subliniat însă că prioritatea este ca Rusia şi China să nu obţină acces militar sau economic la Groenlanda.

În urma discuţiilor bilaterale dintre Mark Rutte şi Donald Trump, acesta din urmă a anunţat că renunţă la taxele vamale suplimentare pe care voia să le impună unor ţări europene pentru ca să le forţeze să accepte cedarea Groenlandei către Statele Unite. Trump a spus ulterior că a obţinut acces total şi permanent la Groenlanda, însă nu e clar dacă asta implică suveranitatea asupra unor zone din insulă.

Şi Uniunea Europeană se va implica mai mult în securitatea regiunii arctice, potrivit preşedintei Comisiei, Ursula von der Leyen. Liderii UE sunt reuniţi la Bruxelles într-un consiliu convocaţi la momentul de vârf al tensiunilor cu Washingtonul, înainte de a se ajunge la un compromis la Davos.

”Liderii europeni spun că relaţia cu Statele Unite este mult prea importantă, astfel că vor trece peste acest episod tensionat. Preşedintele Consiliului European, António Costa, spune însă că blocul comunitar se aşteaptă ca în viitor acest aliat strategic să se poarte cu acelaşi respect şi cordialitate, aşa cum o face şi Uniunea.

La rândul său, preşedintele Comisiei, Ursula von der Leyen, afirmă că în discuţia cu Donald Trump a constat foarte mult solidaritatea de care a dat dovadă Uniunea faţă de Danemarca şi Groenlanda. Însă, în urma acestui episod, Uniunea recunoaşte că trebuie să se concentreze mai mult pe securitatea regiunii arctice, iar pentru acest lucru, Ursula von der Leyen anunţă dublarea investiţiilor în Groenlanda, o posibilă flotă europeană de spărgătoare de gheaţă din fondurile de apărare, precum şi coordonarea cu NATO pentru a proteja mai bine regiunea.

Preşedintele Nicuşor Dan nu exclude ca în viitor România să participe ca membru NATO la misiuni ale Alianţei în regiunea arctică.

Nicuşor Dan: În măsura în care ni se solicită sau agreem, o să facem şi asta, dar urgenţa noastră este evident flancul estic, pentru că aici este ameninţarea imediată.

Uniunea îşi menţine acum atenţia asupra sprijinului pentru Ucraina, asupra garanţiilor de securitate pentru Kiev şi asupra planului de pace coordonat de americani. O altă prioritate este implementarea fazei provizorie a acordului cu statele Mercosur, precum şi negocierea unor acorduri comerciale cu alţi jucători globali. Liderii Uniunii spun că diversificarea lanţurilor de aprovizionare şi a pieţelor de desfacere sunt instrumente esenţiale pentru autonomia strategică pe care blocul comunitar trebuie să o obţină în actualul context global.”