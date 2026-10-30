Mobilizare de amploare pentru prinderea unui bărbat din Caraș-Severin. Suspectul ar fi furat o armă și muniție

Un bărbat din Caransebeș este căutat de polițiști după ce ar fi furat o armă de vânătoare și muniție dintr-o locuință din satul Poiana Lungă, comuna Cornereva, județul Caraș-Severin.
Pe numele acestuia a fost dispusă arestarea în lipsă, iar autoritățile au mobilizat polițiști, jandarmi și voluntari pentru a-l găsi. Operațiunile de căutare folosesc drone, camere cu termoviziune și câini de urmă.
Arma și zece cartușe au fost furate dintr-o locuință
Potrivit informațiilor comunicate de polițiști, furtul ar fi avut loc în perioada 21–25 octombrie 2026. Suspectul ar fi pătruns în locuință după ce ar fi forțat ușa de acces și ar fi luat una dintre cele două arme de vânătoare păstrate legal într-o cutie metalică, precum și zece cartușe.
Conform informațiilor apărute în presa locală, bărbatul ar fi stat câteva zile în locuință înainte de a pleca. Furtul a fost semnalat după ce un localnic a observat urme de efracție și a alertat autoritățile.
Polițiștii îl caută cu drone și camere cu termoviziune
În urma cercetărilor, anchetatorii au obținut indicii privind identitatea suspectului. La căutări participă echipe de polițiști și jandarmi, sprijinite de voluntari și de un câine de urmă.
Autoritățile au extins operațiunile în zona montană, iar arma nu a fost recuperată până la ultimele informații disponibile.
Apelul poliției către populație
Polițiștii avertizează că bărbatul ar putea fi înarmat și le cer cetățenilor să nu încerce să îl abordeze sau să îl imobilizeze dacă îl observă.
Persoanele care dețin informații despre locul în care s-ar putea afla suspectul sunt rugate să sune imediat la 112. Ancheta continuă pentru găsirea bărbatului, recuperarea armei și stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc furtul.