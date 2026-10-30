Mobilizare de amploare pentru prinderea unui bărbat din Caraș-Severin. Suspectul ar fi furat o armă și muniție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 30 oct. 2026, 15:08

Un bărbat din Caransebeș este căutat de polițiști după ce ar fi furat o armă de vânătoare și muniție dintr-o locuință din satul Poiana Lungă, comuna Cornereva, județul Caraș-Severin.

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