Atac cibernetic în Moldova: Maia Sandu convoacă Consiliul de Securitate, Tofan demite șefa AGE

Maia Sandu a convocat Consiliul Național de Securitate pentru a evalua un atac cibernetic de amploare care a vizat datele a circa 750.000 de cetățeni moldoveni, în timp ce premierul Vasile Tofan a demis-o pe șefa Agenției de Guvernare Electronică.
Președinta Maia Sandu a convocat pentru zilele următoare o ședință a Consiliului Național de Securitate, în contextul unui atac cibernetic de amploare care afectează Republica Moldova. Autoritățile susțin că incidentul ar fi fost facilitat, cel mai probabil, prin utilizarea inteligenței artificiale.
Demisii la vârful administrației digitale
Premierul Vasile Tofan a demis-o pe Nicoleta Colomeeț din funcția de directoare a Agenției de Guvernare Electronică (AGE). Interimatul va fi asigurat de Artiom Cociu, fost consilier în cabinetul prim-ministrului pentru managementul proiectelor și fost șef al Oficiului pentru coordonarea implementării priorităților Guvernului.
Decizia vine după ce, în perioada 19–23 octombrie, un atac cibernetic a vizat aproximativ un milion de numere de identificare personală (IDNP). Potrivit estimărilor preliminare, au fost extrase neautorizat date aferente a circa 750.000 de IDNP-uri.
Informațiile compromise includ date de identificare, informații despre membrii familiei, pensii, prestații sociale, permise de conducere și unele date financiare. Autoritățile precizează că acest lucru nu înseamnă că tot atâtea conturi de utilizatori au fost sparte.
Inteligența artificială în centrul atacului
Potrivit premierului, atacatorii au exploatat vulnerabilități ale unor servicii digitale și au automatizat extragerea informațiilor. Unele dintre aceste vulnerabilități ar fi putut fi identificate și exploatate cu ajutorul inteligenței artificiale.
Maia Sandu a subliniat importanța cooperării dintre state pentru a asigura accesul la instrumente și expertiză în domeniul apărării cibernetice, în fața atacurilor facilitate de inteligența artificială.
Republica Moldova s-a numărat printre primii semnatari ai unui apel lansat în septembrie de liderii Finlandei și Norvegiei pentru controlul modelelor de inteligență artificială de frontieră. Documentul solicită ca aceste sisteme să rămână sub control uman, să fie testate înainte de lansare și evaluate independent. Până acum, peste 30 de state și Comisia Europeană au aderat la inițiativă.
La reuniunea internațională organizată în acest cadru au participat peste 30 de șefi de stat și de guvern și miniștri de resort, care au discutat despre riscurile asociate dezvoltării inteligenței artificiale și necesitatea unor reguli comune pentru controlul și supravegherea acesteia.