Haos aerian în SUA! Când revin zborurile la normal

Șeful FAA, Bryan Bedford, a declarat sâmbătă că traficul aerian din SUA va reveni la normal duminică seara, după ce o eroare tehnică a dus la anularea a peste 15.000 de zboruri în două zile.
Administrația Federală a Aviației (FAA) estimează că operațiunile companiilor aeriene din Statele Unite vor reveni în mare parte la programul normal până duminică seara, a declarat sâmbătă șeful agenției, Bryan Bedford. Sistemul aviatic este în proces de recuperare după o suspendare națională a zborurilor ordonată vineri, pe care oficialii au atribuit-o unor lucrări de întreținere efectuate necorect.
Până la ora 21:35 ET (02:35 GMT) sâmbătă, companiile aeriene anulaseră peste 6.400 de zboruri și întârziaseră peste 8.000, potrivit datelor FlightAware. Aceste cifre se adaugă la cele aproximativ 9.200 de zboruri anulate și 7.500 întârziate vineri. Până la această oră, 875 de zboruri programate pentru duminică fuseseră deja anulate.
Cauza erorii tehnice
Secretarul Transporturilor, Sean Duffy, a precizat sâmbătă că problema a fost cauzată de instalarea de către contractorul L3Harris a cel puțin unui router nou într-o unitate situată la distanță. Rutele afectate se aflau în Arkansas și Texas, conform unui oficial citat de Reuters.
Duffy a explicat că problemele au început vineri după-amiază, când centrele de control al traficului aerian au înregistrat instabilitate. Supraîncărcarea cu date a altor centre de comunicații a provocat perturbări la radar și dificultăți în comunicarea cu aeronavele.
Problema a afectat comunicațiile la 17 dintre cele 22 de centre de control de rută ale FAA. Suspendarea decolărilor a durat aproape cinci ore, fiind cea mai lungă înregistrată din 2001.
Reacții politice și financiare
Casa Albă a convocat vineri o ședință de urgență pentru a evalua dacă incidentul a fost un atac cibernetic, însă autoritățile au concluzionat că este vorba despre o eroare tehnică. L3Harris a declarat că sprijină ancheta FAA, iar acțiunile companiei au scăzut cu aproximativ 4% vineri.
Delta Air Lines, United Airlines și American Airlines au anulat circa 25% din zborurile de sâmbătă, în timp ce JetBlue a anulat aproape 45%. Companiile au emis derogări care permit pasagerilor să-și reprogrameze zborurile fără costuri suplimentare.
Vineri, Sean Duffy a solicitat o finanțare de 50 de miliarde de dolari pentru modernizarea sistemelor de control al traficului aerian, sumă mai mare decât cererea anterioară de 30 de miliarde. Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a anunțat sâmbătă că susține aprobarea fondurilor suplimentare în acest an.
Democrații Rick Larsen și Andre Carson, care vor prelua comisiile de transport anul viitor, au criticat gestionarea situației. Aceștia au menționat că, din suma de 12,5 miliarde de dolari aprobată anul trecut pentru modernizare, Departamentul Transporturilor a cheltuit doar un miliard.