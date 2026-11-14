Trump și Putin, vizită istorică în China: ce se discută

Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin vor avea o întâlnire în trei, pe care surse de rang înalt de la Casa Albă o descriu drept prima discuție la nivel de lideri despre reducerea numărului de arme nucleare. Discuțiile vor viza inclusiv securitatea, comerțul și soluții pentru rezolvarea războaielor actuale. Corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă și realizatorul emisiunii Miza Zilei, Ana Maria Păcuraru, a analizat întreaga situație.
Întâlnirea greilor planetei. Ce vor să facă cei 3 lideri?
O întâlnire la nivel înalt între Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin ar putea deveni unul dintre cele mai importante momente diplomatice ale perioadei. Cei trei lideri ai marilor puteri nucleare ar urma să discute despre reducerea armamentului atomic, securitatea internațională, relațiile comerciale și conflictele care afectează lumea. Potrivit unor surse de rang înalt de la Casa Albă, reuniunea ar reprezenta prima discuție între lideri dedicată limitării arsenalelor nucleare. Totuși, Ucraina nu s-ar afla pe agenda întâlnirii în format trilateral.
Subiectul a fost analizat de Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS la Casa Albă și realizator al emisiunii „Miza Zilei”, care a explicat ce urmărește administrația americană prin această inițiativă diplomatică.
Trump, Putin și Xi Jinping, la aceeași masă. Miza întâlnirii din China
Turneul asiatic al președintelui american Donald Trump ar urma să culmineze cu o imagine diplomatică neobișnuită: liderii Statelor Unite, Chinei și Rusiei reuniți în cadrul aceleiași discuții.
Potrivit informațiilor prezentate de surse apropiate administrației de la Washington, tema centrală ar urma să fie reducerea numărului de arme nucleare. Discuțiile ar putea deschide un nou capitol în relațiile dintre cele trei state, care dețin unele dintre cele mai importante arsenale atomice ale lumii.
Turneul lui Donald Trump în Asia începe cu aliații din Indo-Pacific în Filipine și se încheie cu o imagine rară.
Cele mai mari trei puteri nucleare ale lumii la aceeași masă.
Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin vor avea o întâlnire în trei pe care surse de rang înalt de la Casa Albă o descriu drept prima discuție la nivel de lider despre reducerea armelor nucleare.
Nu se așteaptă niciun acord, este doar punctul de plecare. Ținta Washington-ului este însă clară.
China, al cărei arsenal crește cel mai rapid din lume. Aceleași surse spun că a venit momentul ca Beijingul să se așeze la masa adulților. Pentru noi contează însă ce lipsește de pe agendă.
Potrivit surselor de rang înalt de la Casa Albă, la masa în trei se va discuta despre Iran, dar nu și despre Ucraina.
Washington-ul ține dosarul ucrainean pe un canal separat, direct cu Moscova, fără China. Iar o întâlnire bilaterală Trump-Putin nu este programată.
Cu Beijingul, miza rămâne economică, China nu livrează pământ urare în ritmul promis, așa că armistițiul comercial a fost prelungit doar cu două luni, nu cu șase. În plus, controlul exporturilor de chipuri nu este negociabil.
a declarat Ana Maria Păcuraru.