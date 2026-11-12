Volodimir Zelenski cere ca Europa să fie parte integrantă a negocierilor de pace cu Rusia

Volodimir Zelenski a cerut liderilor europeni, într-un summit de la Dublin, ca Uniunea Europeană să devină parte integrantă a negocierilor de pace privind Ucraina, pe fondul divergențelor interne din bloc asupra reprezentării oficiale.
Președintele ucrainean a susținut că discuțiile dintre SUA și Rusia vizează crearea unui nou cadru de securitate între Europa și Moscova, nu doar garanții pentru Kiev. Volodimir Zelenski le-a transmis liderilor reuniți la Dublin că este esențial ca europenii să fie implicați direct în aceste negocieri.
„Când americanii şi ruşii discută despre acest subiect, nu este vorba doar de garanţii de securitate pentru Ucraina”, a declarat Zelenski. „Este mai degrabă vorba despre un fel de nou cadru de securitate între Europa şi Rusia”.
Divergențe în UE asupra reprezentării
Guvernele din Uniunea Europeană nu au ajuns la un consens privind cine ar trebui să reprezinte blocul în eventualele discuții de pace. Subiectul urmează a fi analizat vineri, 13 noiembrie 2026, în cadrul unui Consiliu European informal solicitat de premierul italian Giorgia Meloni.
Cancelarul german Friedrich Merz a menționat că a primit semnale pozitive din negocierile de la Abu Dhabi, dar a precizat că formatul reprezentării UE va fi discutat în ședință închisă. Kaja Kallas, șefa politicii externe a UE, a fost mai sceptică, afirmând că nu a observat bunăvoință din partea Moscovei și insistând pe necesitatea unui armistițiu prealabil.
Kaja Kallas a subliniat că tratatele UE prevăd ca președintele Consiliului European, António Costa, și ea însăși să reprezinte blocul. Această poziție este susținută de prim-ministrul estonian Kristen Michal.
Pozițiile liderilor europeni
Președintele francez Emmanuel Macron a considerat că Europa trebuie mai întâi să-și clarifice propriile propuneri de pace și viziunea asupra securității înainte de a decide cine o va reprezenta. El a avertizat că implicarea SUA în procesul de mediere este în scădere.
„Fără europeni nu există sprijin pentru Ucraina, să fim sinceri”, a afirmat Emmanuel Macron. „Există o oarecare mediere, bine. Dar, în cele din urmă, noi vom fi cei care vom defini şi vom decide asupra securităţii noastre viitoare ca europeni. Nu am nicio îndoială în privinţa asta”.
Prim-ministrul luxemburghez Luc Frieden a susținut candidatura lui António Costa pentru a reprezenta UE, în timp ce omologul său irlandez Micheál Martin a cerut o conducere clară și coerentă la masa negocierilor. Prim-ministrul bulgar Rumen Radev a exprimat îngrijorarea că locul Europei nu este încă garantat, pe când liderul ceh Andrej Babiš s-a arătat optimist în privința implicării blocului.
Negocierile de pace dintre Rusia, Ucraina și SUA desfășurate la Abu Dhabi s-au încheiat miercuri, 11 noiembrie 2026, fără progrese semnificative. Trimișii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, s-au întâlnit joi cu Vladimir Putin și se vor deplasa la Dublin pentru a-l informa pe Zelenski despre rezultatele discuțiilor.