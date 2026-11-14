Trenurile anulate Regio Călători revin pe traseu după plata datoriilor la CFR SA

CFR SA a revenit asupra măsurii de anulare a peste 20 de trenuri Regio Călători după ce, cel mai probabil, operatorul brașovean și-a plătit datoriile.
Anularea măsurii a fost comunicată joi de către conducerea CFR SA tuturor direcțiilor interesate.
De asemenea, pe site-ul propriu, Regio Călători a anunțat repunerea trenurilor anulate în circulație.
Patru trenuri Regio Călători care circulă pe distanța Caransebeș – Timișoara Nord și retur revin pe traseu începând de sâmbătă, 14 noiembrie, a anunțat operatorul de transport brașovean, la o săptămână după anularea lor de către deținătorul infrastructurii feroviare, CFR SA.
E vorba despre trenurile RE 11071 și RE 11073 cu plecare din Caransebeș la orele 08:00 și 18:04, respectiv RE 11072 și RE 11074 cu plecare din Timișoara Nord la orele 04:09 și 14:29, precizează Regio Călători într-un comunicat. Circulația acestora, împreună cu a altor două între București și Brașov, patru Adjud – București Nord, patru Iași – Mărășești, patru Ploiești Vest – Mărășești, trei Suceava Nord – Iași și trei Vaslui – Iași, fusese anulată începând de joi, 05 noiembrie 2026, „până la noi dispoziții, ca urmare a măsurilor dispuse în contextul înregistrării unor restanțe la plata tarifului de utilizare a infrastructurii (TUI).“, potrivit CFR SA.
La finele lunii octombrie, Compania Națională de Căi Ferate „CFR“ SA informa că a transmis notificări către cinci operatori de transport feroviar de călători (OTF), care înregistrau obligații de plată restante aferente tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare (TUI), a căror valoarea cumulată se ridica de 32.079.049,75 lei, echivalentul a aproximativ 6 milioane de euro. Reluarea circulației celor 24 de trenuri Regio Călători are loc, cel mai probabil, ca urmare a plății, cel puțin parțiale, a datoriilor către deținătorul infrastructurii feroviare. Măsura anulării trenurilor a fost luată doar în cazul rutelor în care călătorii aveau alternative, ceea ce a făcut ca pe relația Reșița Nord – Timișoara Nord circulația trenurilor să nu fie afectată.
Din alte motive însă, nespecificate de către operatorul Regio Călători, circulația trenului RE 11104 cu plecarea din Reșița Nord la ora 10:50, va fi anulată în perioada 17 – 20 noiembrie 2026.