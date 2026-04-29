Guvernul vrea să interzică azi cumulul pensie-salariu pentru angajații la stat - SURSE

Guvernul Bolojan ar urma să adopte în ședința de miercuri proiectul de lege care interzice cumulul pensie–salariu pentru o serie de angajați la stat, indică surse citate de Realitatea Plus. În această situație, cei care optează să‑și păstreze salariul pierd 85% din pensia de serviciu.

După adoptare, proiectul de lege va fi trimis în Parlament pentru dezbatere.

Măsura se va aplica inclusiv în Educație, unde cumulul pensiei cu salariul la stat mai rămâne permis doar până la finalul anului 2026.

Art. VII (1) Personalul plătit din fonduri publice în conformitate cu prevederile Legii - Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția funcționarilor publici, precum și personalul regiilor autonome înfiinţate de stat, ai societăţilor/companiilor naţionale, al societăţilor la care statul este acţionar unic sau deţine o participaţie majoritară, al regiilor autonome înfiinţate de unităţile administrativ-teritoriale, al societăţilor la care unităţile administrativteritoriale sunt acţionari unici sau deţin o participaţie majoritară, precum și al autorităților de reglementare, care beneficiază de pensie aflată în plată stabilită în baza deciziei de pensie din sistemul public de pensii, în conformitate cu principiul contributivității, deciziei privind acordarea unei pensii de serviciu sau a unei decizii privind acordarea unei pensii în sistemul pensiilor militare de stat, acordată în condițiile prevăzute de legislația specifică, poate continua activitatea cu acordul anual al ordonatorului de credite/angajatorului sau al autorității competente în ceea ce privește raporturile de muncă/de serviciu, până la împlinirea vârstei de 70 de ani. (2) Persoanele prevăzute la alin.(1) beneficiare de o pensie de serviciu, respectiv pensie de serviciu în sistemul pensiilor militare de stat, pot fi menținute în activitate, în baza unei cereri, cu condiția exprimării opțiunii de a rămâne în activitate și acordul privind reducerea cuantumului pensiei cu 85%.

Într-un comunicat de presă transmis miercuri, Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual din România consideră că aceste prevederi sunt „nu doar inechitabile, ci și profund neconstituționale”.

În concluzie, FSNPPC solicită eliminarea prevederilor considerate discriminatorii și precizează că va folosi toate pârghiile legale, inclusiv acțiunile în instanță și sesizarea organismelor europene, pentru a bloca proiectul.