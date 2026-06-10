Șefa ICCJ, Lia Savonea, acuză un atac "toxic" asupra Justiției, cu scopul de a o controla - VIDEO
Lia Savonea
Șefa Curții Supreme, Lia Savonea, îl acuză pe premierul demis Ilie Bolojan că s-ar fi folosit de campanii prelungite pentru a manipula oamenii. Aceasta a adăugat că politicul vrea să captureze Justiția.
În contextul în care magistrații din țară acuză o campanie de decredibilizare a justiției și a celor care o înfăptuiesc, șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție a explicat aceste temeri într-o ședință tensionată a plenului Consiliului Superior al Magistraturii.
Este toxică manipularea, pentru că ea creează percepții false și control asupra acestora. Au fost generate câteva teme, cum a fost tema pensiilor și ideea că n-ar fi tocmai în regulă. S-au folosit jumătăți de adevăr, jumătăți de minciună și, în felul acesta, s-au obținut o manipulare și o stigmatizare a judecătorilor și a procurorilor, a tuturor celor care beneficiau de aceste pensii.
Apropo de capturarea Justiției, trebuie să discutăm când a fost, în mod real, capturată Justiția în România, pentru că putem vorbi onest și despre această temă: dacă a fost și când a fost ea. Nu acum, când a încercat să se elibereze din anumite constrângeri. Și poate tocmai asta deranjează: această independență pe care judecătorii și-au luat-o, aceea de a se ghida după valorile europene, după valorile reale ale statului de drept, se pare că nu a fost tocmai pe placul puterii politice – a Guvernului, a Parlamentului – în România. (…) Scopul acestei manipulări de un an de zile, al acestor presiuni, a fost slăbirea puterii judecătorești, slăbirea independenței reale a judecătorilor.
Pasajul reprodus, la minutul 29:30
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