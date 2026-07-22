Ebola a ucis peste 1.000 de oameni în Republica Democratică Congo și Uganda, anunță OMS

Peste 1.000 de oameni au murit din cauza Ebola în Republica Democrată Congo și Uganda, potrivit celor mai noi date publicate de Organizația Mondială a Sănătății. Cele mai multe victime au fost înregistrate în Congo, unde epidemia continuă să se extindă.
De la începutul focarului, în Republica Democrată Congo au fost confirmate 2.473 de cazuri și 999 de decese. În Uganda au fost înregistrate 20 de cazuri și două decese.
Uganda nu mai are cazuri active
Autoritățile din Uganda au anunțat că nu mai există cazuri active de Ebola. Țara trebuie însă să treacă printr-o perioadă de încă o lună fără nicio nouă îmbolnăvire înainte ca epidemia să fie declarată oficial încheiată. Situația rămâne mult mai gravă în Republica Democrată Congo, unde numărul cazurilor continuă să crească. Focarul a fost declarat oficial pe 15 mai.
Epidemia este provocată de virusul Bundibugyo, o formă rară de Ebola pentru care nu există în prezent un vaccin sau un tratament aprobat. La începutul lunii iulie a început un studiu clinic pentru testarea a două posibile tratamente. OMS a aprobat și folosirea de urgență a primului test de diagnostic molecular pentru această tulpină. În paralel, Universitatea din Oxford a început un studiu privind siguranța unui posibil vaccin.
Cele mai multe cazuri sunt în provincia Ituri
Epicentrul epidemiei se află în provincia Ituri, din nord-estul Republicii Democrate Congo. Acolo au fost înregistrate 89,1% dintre cazuri și 83,9% dintre decese.
„Epidemia este încă în fața noastră și ne aflăm încă într-o fază în care încercăm să recuperăm evoluția ei”, a declarat Thierno Baldé, reprezentant al OMS în Republica Democrată Congo.
„Unele zone, precum Bunia (capitala Ituri) și împrejurimile sale, se confruntă cu o transmitere foarte intensă”, a adăugat acesta.
Epidemia s-a extins în mai multe provincii
Virusul a ajuns și în alte patru provincii, printre care Kivu de Nord și Kivu de Sud. Intervenția echipelor medicale este îngreunată în aceste regiuni, deoarece mai multe zone sunt controlate de gruparea armată M23. Ebola se transmite prin contact direct cu fluidele corporale ale unei persoane infectate. Boala poate provoca febră puternică, sângerări și afectarea gravă a organelor.