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Politica· 1 min citire
Sesiune extraordinară la Camera Deputaților, săptămâna viitoare. Legile care vor fi dezbătute în Parlament
FOTO: Arhivă
Publicat22 iul. 2026, 12:50
SursăRealitatea.Net
Biroul Permanent al Camerei Deputaților a decis, miercuri, convocarea deputaților într-o sesiune extraordinară care se va desfășura în perioada 27–31 iulie 2026.
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