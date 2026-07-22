Rezultatele repartizării la liceu 2026: peste 33.600 de locuri au rămas libere după prima etapă

Rezultatele repartizării computerizate în învățământul liceal pentru absolvenții clasei a VIII-a care au susținut Evaluarea Națională 2026 au fost publicate miercuri de Ministerul Educației și Cercetării. În urma primei etape de admitere, peste 33.600 de locuri au rămas neocupate la nivel național.

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