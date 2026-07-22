Sorin Muncaciu (deputat AUR): „Românii sunt sărăciți, iar România este jefuită! Guvernul taie salariile, dar plătește miliarde pentru propriile eșecuri!”

„Astăzi asistăm la unul dintre cele mai revoltătoare momente din istoria recentă a României. Un guvern incapabil să reducă risipa, să combată privilegiile și să recupereze prejudiciile produse statului a ales cea mai simplă soluție: să bage mâna în buzunarul românilor care muncesc.
Sub pretextul unei reforme asumate prin PNRR, Legea salarizării unitare riscă să lovească în mii de medici, asistenți medicali, profesori, funcționari publici, polițiști, pompieri și alți angajați ai statului, prin diminuarea unor venituri, eliminarea sau plafonarea unor sporuri și ignorarea specificului fiecărei profesii.
În loc să construiască o lege a echității, Guvernul construiește o lege a sărăcirii.
Ca medic și deputat, cunosc realitatea din spitalele României. Personalul medical lucrează în condiții de stres permanent, în gărzi epuizante, cu responsabilități uriașe și cu o lipsă cronică de personal. În loc să fie respectați și motivați să rămână în țară, sunt puși în situația de a pierde venituri și de a suporta consecințele unor decizii politice greșite.
Dar adevărata întrebare este alta!
De ce trebuie să plătească românii nota de plată a guvernelor care au administrat dezastruos această țară?
România se confruntă cu o datorie publică ajunsă la niveluri record, dobânzile plătite anual sunt de ordinul miliardelor de euro, iar fiecare copil care se naște astăzi moștenește deja o povară financiară uriașă.
În același timp, statul român este implicat în litigii costisitoare legate de contractele pentru vaccinurile anti-COVID, inclusiv cu compania Pfizer.
Aceste contracte și eventualele obligații financiare rezultate din ele pot însemna sume de ordinul miliardelor de lei suportate, direct sau indirect, din banii contribuabililor, în funcție de soluționarea litigiilor și de obligațiile asumate de stat.
Întrebarea legitimă este: de ce nu răspunde nimeni pentru aceste decizii?
De ce nu răspund cei care au semnat contractele?
De ce nu răspund cei care au îndatorat România?
De ce nu răspund cei care au risipit miliarde din bani publici?
În schimb, răspunde medicul din gardă.
Răspunde profesorul din clasă.
Răspunde polițistul din stradă.
Răspunde pompierul care își riscă viața.
Răspunde funcționarul cinstit care își face datoria.
Aceasta nu este reformă!
Este transferul notei de plată de la cei care au greșit către cei care muncesc.
România nu poate fi salvată prin tăierea salariilor celor care țin în viață instituțiile statului.
România poate fi salvată prin eliminarea risipei, prin recuperarea banilor pierduți prin contracte păguboase, prin combaterea evaziunii fiscale, prin reducerea privilegiilor politice și prin tragerea la răspundere a celor care au produs aceste dezechilibre.
Ca parlamentar AUR nu pot susține o lege care transformă angajații cinstiți în țapi ispășitori ai incompetenței guvernamentale.
Românii nu trebuie să plătească pentru greșelile guvernelor.
Românii nu trebuie să fie sacrificați pentru a acoperi miliarde pierdute prin decizii politice greșite.
Statul trebuie să înceapă, în sfârșit, să ceară responsabilitate de la cei care au condus România spre această criză, nu de la cetățenii care își fac cinstit datoria în fiecare zi”, a declarat deputatul AUR Sorin Muncaciu.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026