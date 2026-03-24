Dan Dungaciu: Scopul regimului este divizarea suveraniștilor, de aceea folosesc strategii agresive de intimidare și dezbinare

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a lansat un avertisment ferm privind adevărata miză a „aranjamentelor de culise” pentru decredibilizarea și dezbinarea mișcărilor suveraniste, atât în România, cât și în restul lumii. Invitat la Culisele Statului Paralel, Dungaciu a afirmat că scopul celor care orchestrează astfel de atacuri este de a se menține la putere pe căi incorecte, chiar dacă nu sunt în stare să gestioneze situațiile de criză cu care ne confruntăm.

Sociologul și politicianul Dan Dungaciu a sintetizat două paliere ale strategiei prin care sistemul din România încearcă să blocheze valul suveranist, speriat de popularitatea în creștere a acestuia.

Atacuri la adresa liderilor pentru intimidarea susținătorilor

„În România se încearcă decredibilizarea unor mișcări politice active în spațiul public, inclusiv începând campanii împotriva oamenilor care sunt acolo, cu un scop foarte clar. Când îi țintești pe liderii unui partid, nu îi țintești doar pe ei, ci și pe cei cărora le transmiți: «dacă veți face ca ei, ca ei veți păți»”, afirmă Dungaciu.

El spune că aceste formațiuni sunt „mai puternice decât erau altă dată”, iar acest lucru ar deranja anumite structuri. „De aceea transmit acest gen de mesaje, iar agresivitatea lor este un instrument politic: «nu vă duceți acolo, este foarte periculos, mai bine stați acasă». Ei își dau seama că astfel de formațiuni, inclusiv la nivel de mainstream, sunt mai puternice decât erau altă dată, iar acest lucru trebuie stopat, în viziunea lor".

Dezbinarea internă și crearea de false alternative

A doua strategie, spune Dungaciu, este mult mai amplă și vizează „aruncarea în aer a unității mișcării suveraniste”.

„Este un proiect mult mai amplu, să arunce în aer unitatea, coeziunea acestei mișcări, să-i spunem suveraniste. Ei înțeleg foarte bine ce li se întâmplă: criză pe care nu știu să o redreseze și nici nu pot, viitorul nu sună bine pentru ei, nu au capacitatea de a reacționa, și atunci își dau seama că singura metodă prin care pot să guverneze este să atace liderii politici ai acestor formațiuni și să provoace criza.”

Potrivit lui, se încearcă stimularea conflictelor interne: „Lor le-ar conveni ca în mișcarea suveranistă să înceapă războiul intern, dar oamenii care vă urmăresc înțeleg foarte bine că tot felul de construcții așa-zis alternative, «adevărații suveraniști», care încep să fie arătați încolo-încoace, au rolul să genereze ceartă în interiorul mișcării.”

Dungaciu subliniază că adevărata problemă nu este competiția internă, ci guvernarea actuală: „Principala problemă a suveraniștilor este că se guvernează prost, România merge prost, în România este o improvizație. Asta este adevărata problemă, nu că unul cântă un cântec și altul alt cântec.”

În final, primi-vicepreședintele AUR a afirmă că „toată povestea asta nu are nimic natural în ea, nu are o naturalețe organică (prezentarrea unor falși suveraniști - N.R) Problema este una orchestrată, susținută, pentru că în perspectiva viitoarelor alegeri trebuie să fie cât mai mulți suveraniști împărțiți în cât mai multe partide.”